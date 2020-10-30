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Черкаська ОДА заявляє про зрив опалювального сезону в Смілі, просить відкрити справу

Сміла, П'ятниця 30 жовтня 2020 18:20
Черкаська ОДА заявляє про зрив опалювального сезону в Смілі, просить відкрити справу
Фото: опалювальний сезон в Смілі знову під загрозою зриву (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Опалювальний сезон у Смілі Черкаської області в черговий раз зірвано через борги за газ. На сьогодні близько 75% мешканців міста залишаються без опалення.

Про це заявив голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук, передає прес-служба адміністрації.

За його словами, у зв'язку з боргами перед "Нафтогазом України" до газопостачання не підключено 18 котелень Сміли. Місто могло б отримати номінацію на споживання газу при сплаті трохи більше 2 млн гривень боргів. Він також зазначив, що влада Сміли проігнорувала покрокову карту дій з відновлення подачі газу.

"Враховуючи це, Черкаська обласна державна адміністрація направила клопотання до прокуратури та ГУНП щодо зриву опалювального сезону м. Сміла та притягнення до відповідальності винних осіб", - додав Сергійчук.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" попередив про зрив опалювального сезону в 24 містах, в тому числі в Смілі.

Зазначимо, проблеми з опаленням через борги у цьому місті виникають щорічно. Найбільш гостро питання стало восени 2018 року, коли ситуація дійшла до того, що тодішній президент України Петро Порошенко особисто розпорядився "зірвати пломбу і пустити тепло". Рішення було прийнято на тлі того, що Сміла до середини листопада залишалася без опалення і хотіла оголосити надзвичайну ситуацію.

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