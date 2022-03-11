Смартфони на Android отримають вбудоване оповіщення про повітряні тривоги

Операційну систему Android оснастять функцією оповіщення про повітряну тривогу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Google.
Інженери Google спільно зі співробітниками Міністерства цифрової трансформації України впроваджують в операційну систему Android оповіщення про повітряну тривогу. Розгортання системи швидкого оповіщення про повітряну тривогу для телефонів Android в Україні має прискорити отримання абонентами оповіщень про небезпеку, що наближається. Ця робота є доповненням до існуючих в країні систем повідомлення про повітряні атаки.
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