"Смарт-парламент" та діджиталізація. В "Слузі народу" розповіли, яких реформ чекати Раді

Сьогодні остаточно завершилося оновлення керівництва Верховної ради. В "Слузі народу" розповіли, яких реформ найближчим часом чекати парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Так, одним із перших завдань нової президії має стати призначення керівника апарату ВР - це крісло тривалий час "порожнє".

Наразі спікер парламенту Руслан Стефанчук вже проводить співбесіди з претендентами на цю посаду.

"Думаю, я йому допоможу, якщо буде потреба. І думаю, на наступному пленарному тижні вже визначимося з кандидатурою керівника апарату", - розповів Олександр Корнієнко.

Наразі є три кандидатури на посаду керівника апарату. Їх ще попередньому спікеру парламенту пропонував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Але в новому керівництві Ради не виключають появи нових претендентів.

"Керівник апарату - це посада, в якої цікава конституційна природа. Це ніби й політична посада, але є керівник всієї парламентської служби. Тому вона точно вимагає і компетенції, і наявності політичної відповідальності перед тим складом парламенту, який його призначає", - додав Корнієнко.

За його словами, незабаром буде сформована команда. Вона працюватиме над комплексною реформою парламенту.

Одна зі змін має торкнутися парламентських процедур. Олександр Корнієнко розповів про концепцію "смарт-парламенту", який може швидко та ефективно відповідати на виклики часу.

"Наше завдання - зробити так, щоб реформи не "тонули" у парламенті, щоб вони ефективно ухвалювалися і працювали на людей, на державу, на майбутнє країни, а це означає - зробити процедури прозорими та ефективними. Інакше парламент й надалі товктиме воду в ступі, гальмуючи процес трансформації країни. Рівень довіри до нашої інституції наразі 3%. Пропоную починати щось робити", - сказав він.

Ключовий напрям реформи парламентських процедур, за словами Корнієнка, - це модернізація регламенту Верховної ради та апарату ВР.

"Потрібно оцифрувати і діджиталізувати процеси в апараті ВР, забезпечити безперебійну роботу технічної інфраструктури ВР, модернізувати сервісні та господарчі служби апарату ВР", - наголосив перший віцеспікер.

Він зазначив, що модернізація також має торкнутися комунікації парламенту з виборцями, діяльності парламентських ЗМІ. Йдеться, зокрема телеканалу "Рада" і газети "Голос України". Говорив він і про "модернізацію" стосунків зі ЗМІ.

"Вони мають бути прозорими й прогнозованими, без раптових рішень, які потім доводиться довго пояснювати. Необхідна і модернізація умов організації роботи депутатів врешті решт - нам давно час змінити систему голосування у залі", - переконаний Корнієнко.

Для реалізації реформи політик вбачає низку тактичних завдань: подолання парламентського спаму, підвищення якості законопроектів, що пропонуються до розгляду; чітке законодавче унормування діяльності як коаліції, так і опозиції, регулювання депутатської поведінки та етики.