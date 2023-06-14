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В "Смарт Холдинге" заявили, что предлагали власти искать нового инвестора вместе

Фото: СЕО "Смарт Холдинга" Юлия Кирьяннова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

СЕО "Смарт Холдинга" Юлия Кирьянова заявила, что в компании рассматривали разные варианты смены владельца. Было даже предложение к власти найти нового инвестора вместе.

Об этом Кирьянова заявила в интервью РБК-Украина.

"Если по каким-то причинам государство считает, что лояльный украинский инвестор "Смарт Холдинг" - нежелателен в Украине - мы готовы были выйти, продать бизнес. Но кому мы будем продавать во время войны? Во время войны, к сожалению, есть только мошенники, те, кто хочет быстрых денег - купить по дешевке, а потом дорого перепродать", - заявила Кирьянова.

По ее словам, холдинг ищет стратегов, готовых поддерживать как минимум тот же уровень налогов, рабочие места и продолжать инвестировать в Украину.

"Я это говорила до войны, во время войны и могу подтвердить сейчас… Но конкретных предложений не было. Я предлагала переговоры со всеми, с кем только могла. Предлагала даже властям искать таких инвесторов вместе. Если вы настолько не хотите нас видеть - хорошо, давайте вместе найдем стратегов", - рассказывает она.

Вместе с тем, она подчеркнула, что они не готовы выходить из бизнеса за бесценок.

"Мы инвестировали сотни миллионов долларов в Украину. Почему мы должны продавать наши активы, достижения за бесценок? Особенно в ситуации, когда, несмотря на все проблемы и риски войны, все еще готовы инвестировать в Украину… Мы приглашали к диалогу всех представителей власти, у которых есть соответствующие полномочия. Это и депутатский корпус, и профильные министерства, и Офис президента. Мы и сейчас готовы общаться. Ищем инвесторов вместе", - добавила она.

Напомним, ранее СЭО "Смарт Холдинга" рассказала, сколько еще компания может существовать в условиях блокировки лицензий.

Ранее сообщалось, что государство из-за принудительной остановки месторождений "Смарт Энерджи" почти за два месяца потеряло более 200 млн грн поступлений в бюджет и 20 млн куб м газа.

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Смарт-холдинг