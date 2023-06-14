В "Смарт Холдинге" рассказали, какие проекты планируют реализовывать в послевоенной Украине

"Многие бизнеса в Украине уже сказали, что не могут развиваться из-за экономического кризиса, войны, инвестиционного климата, уголовных производств и т.д., и уже пошли на западные рынки. Мы остаемся в Украине и хотим участвовать в восстановлении Украины после нашей победы. Несмотря на то, что завтра у нас может уже ничего и не будет, мы все равно хотим быть частью плана восстановления страны", - заявила она.

По ее словам, стратегия, разработанная компанией до войны, остается полностью актуальной для послевоенной Украины.

"Она предполагает развитие газовых месторождений, производство аммиака, развитие сельского хозяйства. Если мы действительно хотим квантовая скачка в экономике, мы как можно скорее должны переходить от сырьевой страны к стране по производству продукции добавленной стоимости. Отдельная история - портовая инфраструктура и индустриальные парки. Мы уверены, что именно с такими портовыми хабами должна развиваться новая индустриальная Украина", – добавляет Кирьянова.

Что касается недвижимости - то здесь в компании видят потенциал в энергоэффективных городках.

"Эко-технологии, "озеленение" промышленности - то, что крайне нужно новой Украине. Нам не нужно восстанавливать старое. Надо строить новое. Прогрессивное. Экологическое. То, что отвечает новым мировым запросам. Я скоро буду ехать к иностранным инвесторам с соответствующими предложениями. Это проекты на несколько миллиардов долларов инвестиций. С этими проектами в любом случае нужно заходить в Украину. Это не об обогащении кого-то одного, это о развитии экономики вообще", - рассказывает СЕО "Смарт Холдинга".

Вместе с тем, для скорейшего восстановления после победы, по ее мнению, власти должны обеспечить прозрачную судебную систему, эффективную антикоррупционную политику и разработать экономическую стратегию Украины.

"Это общие принципы, которые все будут требовать - все поддерживающие нас страны все иностранные инвесторы. Никто и копейки не даст, пока эти базовые вещи не будут обеспечены… Когда все эти правила игры будут обеспечены - инвесторы сами придут, их не надо будет искать", - резюмировала она.

Напомним, ранее СЭО "Смарт Холдинга" рассказала, сколько еще компания может существовать в условиях блокировки лицензий.

Также Кирьянова сообщила, что "Смарт Холдинг" предлагал властям искать нового инвестора вместе.