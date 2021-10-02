Смарт-годинники за вакцинацію. У Болгарії запустили лотерею для COVID-щеплених
У Болгарії запустили лотерею для заохочення громадян до вакцинації від коронавірусу. Так, до 31 жовтня жителі зможуть виграти смарт-годинники за зроблене щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Remonews.
Зокрема, громадянам розсилатимуть СМС із закликами "щепитися від COVID-19, оскільки це рятує життя"
Після чого, всі, хто вакцинуються до кінця жовтня, автоматично братимуть участь у розіграші 102 смарт-годинників.
Зазначено, що переможців лотереї обиратиме жеребкуванням Міністерство охорони здоров’я.
Всі умови лотереї, реєстраційна форма та додаткова інформація доступні на сайті відомства.
Відомо, що в Болгарії наразі найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС.
У загальній кількості в країні зроблено 2 530 744 щеплень, а 1 324 137 осіб вакциновані повністю.