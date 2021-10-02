ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Смарт-часы за вакцинацию. В Болгарии запустили лотерею для COVID-привитых 

Новина українською →
Болгария, Суббота 02 октября 2021 10:58
Смарт-часы за вакцинацию. В Болгарии запустили лотерею для COVID-привитых  Фото: в Болгарии запустили лотерею для COVID-привитых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Болгарии запустили лотерею для поощрения граждан к вакцинации от коронавируса. Так, до 31 октября жители смогут выиграть смарт-часы за сделанную прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Remonews.

В частности, гражданам будут рассылать СМС с призывами "прививаться от COVID-19, поскольку это спасает жизни".

После чего, все, кто вакцинируются до конца октября, автоматически будут участвовать в розыгрыше 102 смарт-часов.

Отмечено, что победителей лотереи будет выбирать жеребьевкой Министерство здравоохранения.

Все условия лотереи, регистрационная форма и дополнительная информация доступны на сайте ведомства.

Известно, что в Болгарии сейчас самый низкий уровень вакцинации среди стран ЕС.

В общем количестве в стране сделано 2 530 744 прививки, а 1 324 137 человек вакцинированы полностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария Вакцина от коронавируса
NEWS
Местами дожди и заморозки: какой будет погода в первый выходной октября
Местами дожди и заморозки: какой будет погода в первый выходной октября
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо