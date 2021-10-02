Смарт-часы за вакцинацию. В Болгарии запустили лотерею для COVID-привитых
В Болгарии запустили лотерею для поощрения граждан к вакцинации от коронавируса. Так, до 31 октября жители смогут выиграть смарт-часы за сделанную прививку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Remonews.
В частности, гражданам будут рассылать СМС с призывами "прививаться от COVID-19, поскольку это спасает жизни".
После чего, все, кто вакцинируются до конца октября, автоматически будут участвовать в розыгрыше 102 смарт-часов.
Отмечено, что победителей лотереи будет выбирать жеребьевкой Министерство здравоохранения.
Все условия лотереи, регистрационная форма и дополнительная информация доступны на сайте ведомства.
Известно, что в Болгарии сейчас самый низкий уровень вакцинации среди стран ЕС.
В общем количестве в стране сделано 2 530 744 прививки, а 1 324 137 человек вакцинированы полностью.