RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На службу в ДПСУ повернувся ветеран АТО, який у 2014 вивів з облоги 150 прикордонників

Автор: Наталія Юрченко

На службу в ДПСУ повернувся полковник, який був учасником бойових дій на сході нашої країни. У серпні 2014 році він вивіз з оточення на ділянці луганського прикордонного загону 150 прикордонників без жодної втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу ДПСУ.

У 2016 році полковник покинув службу, проте після вторгнення Росії на територію України вирішив повернутися.

Він звернувся до російських чоловіків та військових, які вже прибули чи планують їхати в Україну.

"Я хотів би звернутися на військовослужбовців РФ, а також до чоловіків, які сьогодні взяли до рук зброю чи планують це зробити і бажають їхати в Україну, щоб убивати наших громадян. Ми чоловіки України ні в якому разі не відмовляємо вас це зробити. Навпаки ми запрошуємо вас до себе в гості для того, щоб ви на повну відчули на собі всі переваги нашої гостинності. Сьогодні десятки тисяч ваших співгромадян стали щасливими власниками квитка в одну сторону, кров яких навічно залишиться на нашій землі. Ми вам цього ніколи не пробачимо", - заявив полковник.

Нагадаємо, що в Україну прибули перші добровольці з Великобританії, які будуть воювати разом з українцями проти російської армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України