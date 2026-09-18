В служебном авто мэра Львова нашли "жучок": Садовый раскрыл детали

"Это обнаружили в машине. Что это такое? Трудно сказать, но здесь видно, что есть антенна, какая-то сим-карта есть, разные устройства. Наверное, оно имеет какое-то назначение. Возможно, это прослушивающее устройство, потому что по-другому трудно их как-то назвать", - рассказал он.

Садовый объяснил, что устройство нашли благодаря тому, что за последний месяц аккумулятор два раза полностью разряжался, а стойка, где была закреплена прослушка, начала стучать.

"Разобрали, посмотрели, и это мы имеем. Что с этим делать? Я даже не догадываюсь, кто это мог сюда поставить, но если это сделано официально, по решению суда, нашими органами, окей, пожалуйста, придите, заберите", - отметил мэр Львова.

Он добавил, что о находке уже уведомил правоохранительные органы, и добавил, что публичность и открытость являются его безопасностью.

"Такая моя работа. Если это все законно, пожалуйста, еще раз поставьте, но уж если делать, то чтобы аккумулятор не садился, потому что машина должна быть всегда исправна", - подчеркнул Садовый.