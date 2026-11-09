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Службы восстановления больше не будут покупать дорогие авто: Федоров ввел мораторий

16:52 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Юлия Бойко
Иван Фёдоров (фото: news.zp)

Закупку внедорожника Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн, которую провела Служба восстановления во Львовской области, официально аннулировали. При этом отменили и другие аналогичные ценные тендеры в регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя Агентства восстановления и развития инфраструктуры Ивана Федорова в Telegram.

"Разделяю возмущение общества и спасибо журналистам, которые привлекли внимание к этой ситуации. По моему поручению начали проверки в учреждениях, подчиненных Агентству восстановления. Соответствующие кадровые решения уже приняты", - заявил Федоров.

По его словам, автомобиль вернут дилеру, а 4,26 млн грн - на счет региональной службы.

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"Проблемные" тендеры обнаружили также в Службе восстановления в Харьковской области, где местные чиновники планировали приобрести Toyota Land Cruiser Prado почти за 3 млн грн. По поручению Федорова и этот тендер отменен.

"В системе Агентства введен мораторий на закупку премиальных автомобилей. Как руководитель Агентства отвечаю за работу всей системы. Бюджетные средства должны направляться на реальные потребности людей, защиту инфраструктуры и восстановления страны", - отметил глава Агентства восстановления.

Ранее мы писали, что Агентство восстановления реформирует закупки и Иван Федоров объяснил, что изменится.

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