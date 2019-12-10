"Слугу народу" в III кварталі фінансували фірми з орбіти Мангера, - "Наші гроші"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пов'язані з радником Мангера фірми перерахували 20 млн гривень

Політичну партію "Слуга народу" в III кварталі фінансували фірми з орбіти Владислава Мангера, голови Херсонської облради та фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що у списку донорів "Слуги народу" за III квартал 2019 числяться 12 фізичних осіб та три десятки фірм, які перерахували партії майже 100 млн гривень. Майже 20 млн з них перерахували компанії ТОВ "Агро Ленд", ТОВ "Веб-Ротор", ТОВ "Леонол", ТОВ "Саквояж-ЮТ", ТОВ "Артінвестбуд" і ТОВ "ФГ "Екопівдень".

"Фірми мають адреси реєстрацій в різних частинах країни, але їх печатки та чекові книжки правоохоронці влітку знайшли в одній з херсонських квартир, коли прийшли з обшуком. Ця квартира належить Олегу Семенову - раднику Мангера", - йдеться в сюжеті.

При цьому сам Мангер заявив журналістам, що не має відношення до фінансових справ свого радника. Крім того, за даними журналістів, більшість фірм, які фінансували "Слугу народу", мають ознаки фіктивності, а їх власники - кухарі, вантажники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України почало розслідування стосовно народних депутатів з фракції "Слуга народу" через можливі отримання хабарів.