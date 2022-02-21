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"Слуги народу" почали збір підписів для виключення з фракції Трухіна і Кузьміних

Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 21 лютого завершилося засідання фракції "Слуга народу". Депутатам роздали підписні листи для збору голосів для виключення з її складу народних обранців Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал спікера фракції Юлії Палійчук.

"Народним депутатам від "Слуги народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів для виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергій Кузьміних", - наводить вона слова голови фракції Давида Арахамії.

У "слузі народу" нагадали, що раніше аналогічна процедура застосовувалася фракцією для виключення Людмили Буймістер і Артема Дмитрука.

Нагадавши, Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після публікації скандального відео про ДТП за його участю.

Зазначимо, Сергія Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря на суму понад півмільйона гривень.

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