У "Слузі народу" внесли пропозицію, як надати динаміку Мінському процесу

Україна повинна розглянути закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, щоб надати динаміку Мінському процесу.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Литвиненко, передає РБК-Україна.

"Ще в грудні, в Парижі, президент Зеленський підтверджував, що закон "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", існує як тимчасовий, і ми вже тричі продовжували його дію", - сказав він.

При цьому нардеп зазначив, що навіть представники самопроголошених Л/ДНР" вже направили в Тристоронню контактну групу свій варіант законопроекту про особливий статус.

"А ми ж далі продовження строків ніяк не можемо зрушитися з місця. Давайте вже хоч якось відреагуємо на їх пропозиції або внесемо і розглянемо свій законопроект і в цілому додамо хоч якусь динаміку Мінським переговорам і переговорам в "нормандському форматі", - додав Литвиненко.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню на Донбасі у форматі відеоконференції у квітні українська сторона в черговий раз відкинула можливість закріплення особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей в Конституції України.

Раніше, 9 грудня в Парижі відбулася перша за три роки зустріч лідерів "нормандської четвірки" Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель і Володимира Путіна.

За підсумками саміту сторони домовилися про всеосяжну імплементацію режиму припинення вогню до кінця 2019 року, про розведення сил і засобів на трьох додаткових ділянках до кінця березня, про звільнення та обмін утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", про нових пунктах пропуску через лінію розмежування та впровадженні "формули Штайнмайера".