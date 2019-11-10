У "Слуги народу" є три кандидати на посаду голови комітету зовнішньої політики

У фракції "Слуга народу" є три кандидати на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах з'їзду партії, передає кореспондент РБК-Україна.

Якщо фракція в понеділок проголосує за усунення Яременко з посади, кандидатами на посаду голови комітету розгядатимуться три народних депутата.

За словами Арахамии, розглядаються лише кандидати від "Слуги народу", а не з інших фракцій.

Нагадаємо, 1 листопада голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко повідомив, що написав заяву про відставку. Яременко заявив, що передасть заяву спікера парламенту лише після того, як його відставку прийме фракція "Слуга народу". Також нардеп обіцяв опублікувати фотокопію своєї заяви.

Як повідомляло РБК-Україна, нардеп Яременко потрапив у скандал з-за листування з дівчиною зі сфери інтимних послуг під час засідання парламенту. Журналісти сфотографували листування Яременко та оприлюднили в інтернеті. Сам Яременко заявив, що його дії були умисними з метою "провокування непрофесійних журналістів".