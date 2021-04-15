У "Слузі народу" розповіли, що чекає на чиновників за недостовірне декларування

"Цим законопроектом ми можемо створити належні умови для ефективної реалізації антикорупційної політики. Як відомо, подолання корупції - пріоритет президента Володимира Зеленського. Важливо розуміти, що повернення повноцінної кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях допоможе не лише зробити боротьбу з корупцією більш ефективною, а й сприятиме відновленню довіри міжнародних партнерів до України", - сказав він.

Серед головних новел законопроекту - знижується верхній поріг умовної брехні в декларації з 4 тис. прожиткових мінімумів до 2 тис. для працездатних осіб, додається покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років і підвищується штраф.

Як зазначив народний депутат "Слуги народу" Олександр Бакумов з трибуни парламенту, вказані кримінальні правопорушення пропонують віднести до корупційних. Тож осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, не можна буде звільнити від кримінальної відповідальності.

"Мета покарання - не кара, а запобігання вчиненню суспільно небезпечних діянь. Комітет підтримує президента і вважає такі діяння такими, що чинять істотну шкоду, тому є небезпечними", - наголосив він.

Позбавлення волі голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна вважає ефективним запобіжником від недоброчесної поведінки.

"Закон, який ми ухвалили у грудні минулого року як своєрідний політичний консенсус, передбачав достатньо м’яку відповідальність за неправдиве декларування у вигляді обмеження волі. Позиція президента, і я її поділяю, що обмеження - це надто м’яка відповідальність", - заявила вона.

Законопроект передбачає розширення кола суб’єктів, на яких поширюється відповідальність за недостовірне декларування. Так, додаються особи, які після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, не мають статусу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також змінюються суми, які кваліфікують правопорушення.

Передбачається кримінальна відповідальність за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз це від 1 млн 135 тис. грн до 4 млн 540 тис. грн) або на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на зараз це від 4,54 млн грн).

Окрім збільшення штрафів пропонуються альтернативні види покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі на 2 роки.

Так, якщо не задекларував від 1 млн 135 тис. грн до 4 млн 540 тис. грн - збільшується штраф від 51 тис. грн до 68 тис. грн (замість від двох до трьох). Окрім того, пропонується встановити альтернативний вид покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років і позбавити права обіймати певні посади та чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Якщо не задекларував понад 4 млн 540 тис. грн - штраф від 68 тис. грн до 85 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до 2 років і позбавлення права обіймати певні посади та чи займатися певною діяльністю до 3 років.