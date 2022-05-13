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У "Слузі народу" розповіли, як працює тил у Дніпрі

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П'ятниця 13 травня 2022 17:40
У "Слузі народу" розповіли, як працює тил у Дніпрі Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Внаслідок війни місто Дніпро зіштовхнулося з низкою проблем: бізнес у скрутному становищі, аграріям складно закінчити посівну через брак пального, а понад 89 тис. переселенців потребують допомоги. Втім бізнесмени, волонтери і депутати активно допомагають людям у тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк за підсумками візиту до Дніпра.

"Звісно, як у будь-якому місті, до якого прийшла війна, у Дніпрі багато болю, страждань та проблем. Але багато і надихаючих історій, які побачила на власні очі. Зараз кожен, хто може хоч чимось допомогти, намагається зробити це на своєму місці - підтримати військових, переселенців, бізнес. Хтось лікує, хтось годує та надає житло, інші стали волонтерами", - поділилася вона.

Партійний осередок СН у Дніпрі став великим гуманітарним хабом, розповідає голова політсили. Співробітники не виїхали з міста та не перейшли на дистанційку, а працюють безпосередньо з людьми, поєднуючи партійну роботу з волонтерством. У хабі люди можуть отримати їжу, житло та навіть варіанти роботи.

Крім цього, у Дніпрі волонтери разом із депутатами партії у Дніпровській райраді організували спеціальні шелтери, через які загалом пройшло вже 1700 переселенців. Тут, зокрема, їм допомагають знайти роботу: 80% з тих, хто живе в прихистку, вже працюють.

Шуляк також відвідала лікарню Мечникова та розповіла про головного лікаря закладу Сергія Риженка, за сумісництвом він також депутат "Слуги народу".

"Він щодня бореться за життя тих, кому довелося зіштовхнувся із війною - і військовим, і цивільним. На власні очі побачила, скільки важкопоранених у лікарні, тому головний медичний персонал практично живе тут вже понад 2 місяці. Спокійно на таке дивитися неможливо, тут розумієш, наскільки цінними є наші лікарі", - додала Шуляк.

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Дніпро Слуга народа
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