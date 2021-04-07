У "Слузі народу" розповіли, як держава боротиметься з контрабандою

Санкції проти фізичних осіб, яких звинувачують у контрабанді, - механізм, який покаже суб'єктам тіньових відносин, що політика держави змінилась і їм більше ніхто не буде потакати. Блокування активів та майна першої десятки - лише початок великої боротьби з контрабандою в Україні.

"Коли йдеться про національну безпеку, маємо діяти так, як це потрібно, щоб ті, хто працював проти нашої держави, не встигли приховати усе те, що використовували в діяльності проти держави. Усі ми розуміємо, що контрабанда - це дуже давня проблема нашої держави. Маємо й окуповану територію і дуже багато фігур місцевого рівня, які користуються своїм впливом, щоб зберігати контрабандні потоки. Зламаємо одну їхню схему, вони придумують нову. Тому потрібно діяти проти топ-фігур - саме тими інструментами, які має у своєму розпорядженні РНБО", - пояснив він.

На переконання голови комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева, сьогодні тіньова економіка України своїми масштабами становить загрозу не тільки державному бюджету, але й національній безпеці країни в цілому.

"Основою тіньової економіки є контрабанда. В РНБО було достатньо підстав для включення до санкційного списку осіб і компаній. Я переконаний, що контрабанда як ухилення від оподаткування в країні, яка воює, є злочином, не менш суспільно небезпечним, ніж допомога ворогу. Вона знекровлює бюджет, економіку та робить націю слабкішою загалом", - наголосив він.

За його словами, важливо тепер, щоб митниця разом з правоохоронними органами і в межах КПК припинила системну контрабанду і одночасно були притягнуті до відповідальності ті, хто її здійснював, а в контрабандної гідри не з’явились нові голови.

"Ми говоримо про санкції проти фізичних осіб, які задіяні в незаконному переміщенні та реалізації товарів на територію України, а також про відсторонення в результаті таких дій митних працівників, які очевидно задіяні у сприянні переміщенню таких товарів. Це позитивний меседж для українського бізнесу, громадян, і міжнародних партнерів. Такі дії свідчать про реальні кроки влади у боротьбі з корупцією на митниці. І очевидно, що таких прізвищ і компаній, які задіяні в контрабандній діяльності набагато більше", - сказав народний депутат "Слуги народу" Олександр Ковальчук.

Проте, на його думку, за рішенням РНБО має послідувати активна робота правоохоронних органів і притягнення винних до відповідальності.

"Правоохоронці, судова гілка влади мають доводити розпочату справу до кінця. До речі, ми розглядаємо варіант надання функцій слідчого органу для митної служби, щоб вони могли в процесі досудового розслідування розслідувати факти корупційних дій митників та незаконного переміщення товарів. Зараз такої функції немає. Митниця сама більш ефективно зможе боротися з контрабандою", - сказав він.

Також, повідомив Олександр Ковальчук, депутати вже подали законопроект №4556 про криміналізацію незаконного переміщення подакцизних товарів. Його ухвалення забезпечить зменшення кількості порушень правил переміщення підакцизних товарів через митний кордон України, сприятиме припиненню схем незаконного переміщення підакцизних товарів, що матиме позитивний вплив на розвиток національної економіки.

Окрім того, у "Слузі народу" переконані, що варто криміналізувати недостовірне митне декларування.