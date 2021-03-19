У "Слузі народу" розповіли, як захищатимуть валютних позичальників

Держава захистить українців, які мають борги за кредитами в іноземній валюті, від надмірних вимог кредиторів і не дозволить виселяти з житла.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи ухвалення законопроекту №4475 за основу.
Держава захистить українців, які мають борги за кредитами в іноземній валюті, від надмірних вимог кредиторів і не дозволить виселяти з житла.
"Цим законом ми відновлюємо платоспроможність позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно платити за цими кредитами. Тепер реструктуризація стосується всіх споживчих кредитів у валюті. Ми також пропонуємо списати неустойку (штрафи, пеню), а сплачену до проведення реструктуризації неустойку зарахувати на погашення "тіла" кредиту та процентів за користування кредитом", - наголосив він.
За його словами, раніше банки, фактично наживались на недосконалості законодавства. Вони надавали кредити в іноземній валюті фізичним особам, у яких немає й не було постійних доходів в іноземній валюті. Це, по суті, зловживання, особливо в умовах, коли в Україні сталися такі форс-мажорні події як Революція Гідності, окупація частини території, що призвели серед іншого до курсових коливань.
У "Слузі народу" запевняють, тягар наслідки зміни курсу не має перекладатися виключно на позичальників. Крім того, завищені відсоткові ставки за кредитами де-факто вже виконують функцію, що покладається на неустойку, яка передбачена у кредитних договорах.
"Чи повинні люди сплачувати борги, які втроє або вчетверо перевищують первинну суму. Чи мають право людину, яка добросовісно сплачує кредит упродовж років, виселяти з житла? Ми повинні вирішити проблему, від якої влада ховала голову в пісок десять років", - додав голова комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев.
Серед нововведень - після реструктуризації кредит треба повернути протягом 10 років зі сплатою "тіла" кредиту рівними частками щомісячно, а позичальник зможе погасити кредит (повністю або частково) достроково.
Нагадаємо, у квітні спливає мораторій на стягнення заборгованості з валютних позичальників. За словами народного депутата від "Слуги народу" Вікторії Кінзбурської, мораторій - не вирішення проблем, а лише замороження її на певний час.
Крім того, за її словами, законопроект передбачає, що за наслідками реструктуризації конвертація боргів у грн здійснюється за середнім курсом між тим, який був на момент видачі кредитів і тим, який був на момент реструктуризації кредиту. Списуються борги з неустойки, штрафи та пеня, а також зменшується процентна ставка за кредитом.
Також у документі є норми, які захистять права людей на житло. Так, після реструктуризації протягом трьох років планується заборонити примусово звертати стягнення (відчуження без згоди власника) на житлове нерухоме майно боржника. Також кредитодавець не зможе оформлювати іпотечне житло у свою власністю, продавати іпотечне житло третім особам.