У "Слузі народу" розповіли, як захищатимуть валютних позичальників

Держава захистить українців, які мають борги за кредитами в іноземній валюті, від надмірних вимог кредиторів і не дозволить виселяти з житла.

"Цим законом ми відновлюємо платоспроможність позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно платити за цими кредитами. Тепер реструктуризація стосується всіх споживчих кредитів у валюті. Ми також пропонуємо списати неустойку (штрафи, пеню), а сплачену до проведення реструктуризації неустойку зарахувати на погашення "тіла" кредиту та процентів за користування кредитом", - наголосив він.

За його словами, раніше банки, фактично наживались на недосконалості законодавства. Вони надавали кредити в іноземній валюті фізичним особам, у яких немає й не було постійних доходів в іноземній валюті. Це, по суті, зловживання, особливо в умовах, коли в Україні сталися такі форс-мажорні події як Революція Гідності, окупація частини території, що призвели серед іншого до курсових коливань.

У "Слузі народу" запевняють, тягар наслідки зміни курсу не має перекладатися виключно на позичальників. Крім того, завищені відсоткові ставки за кредитами де-факто вже виконують функцію, що покладається на неустойку, яка передбачена у кредитних договорах.

"Чи повинні люди сплачувати борги, які втроє або вчетверо перевищують первинну суму. Чи мають право людину, яка добросовісно сплачує кредит упродовж років, виселяти з житла? Ми повинні вирішити проблему, від якої влада ховала голову в пісок десять років", - додав голова комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Серед нововведень - після реструктуризації кредит треба повернути протягом 10 років зі сплатою "тіла" кредиту рівними частками щомісячно, а позичальник зможе погасити кредит (повністю або частково) достроково.