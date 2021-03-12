В "Слузі народу" розповіли, як розвиватимуть громади

На заході зібралися 120 представників з усієї України.

За словами Корнієнка, у результаті місцевих виборів-2020 партія стала повноцінною всеукраїнською. Відтепер у "Слуги народу" понад 1000 фракцій по всій Україні в місцевих радах, а також понад 220 голів рад. З усіма ними партія налаштована постійно та активно співпрацювати та допомагати розвивати громади.

"У нас велика спільнота і ми її будемо розвиватимемо. Сьогоднішній форум - це перший захід саме для голів ОТГ. Це навчальний та інформаційний захід, проактивний - є можливість висловити позицію, запропонувати ідеї, обговорити їх. Це початок великого співробітництва", - зауважив політик.

За його словами, децентралізація - стратегічна складова програми та роботи партії.

"На відміну від "попередників", ми спробуємо завершити цей процес. Попереду у вас буде багато питань, але головне, що ви не самі в цьому процесі, тому що це наша стратегія. Ми за децентралізацію в широкому сенсі. Це не просто нова карта України, а нова система розуміння для людей, що таке держава і як вона працює. Ми маємо прийти до того, щоб усі послуги були доступними для людей на місцях, щоб не було необхідності виїжджати за довідкою в центр. Давайте працювати, контактувати разом", - додав голова партії.

Він також додав, що цього тижня парламент голосуватиме №2194, який нарешті передасть громадам землі і №2195 про земельні аукціон. І лишиться ще одна "мрія", зазначає Корнієнко.

"Для того щоб децентралізація була невідворотною, потрібні зміни до Конституції. Над цим також зараз працюємо, адже президент дав доручення. Тож ми працюємо як парламентарі, очікуємо від президента внесення тексту, а от коли нам треба буде підтримка, ми проситимемо самоврядування з усіє країни, насамперед нашу партію, нас підтримувати. Можливо, якщо це будуть якісь масові заходи, але точно без вашої підтримки це складно реалізувати", - наголосив нардеп.

Як зауважив на форумі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, за минулий рік влада зробила в цьому напрямку стільки, скільки не виконувалося за останні, мабуть, п’ять років.

"Реформа децентралізації набула змісту, сили і практичного втілення. Ви отримали повноваження та гроші. Тепер найголовніше - правильно ними розпоряджатися", - додав він.

Водночас народний депутат від СН, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін наголошує, що взаємодія громад та центральної влади - це запорука міцної державності.

"Ми розуміємо: що б ми не ухвалювали тут у Києві, без імплементації на місцях, яка безпосередньо впливає на рівень життя громадян, успішну реформу зробити неможливо. Саме тому сьогодні ми зібрали голів громад з усієї України, щоб отримати практичний зріз проблем і перспектив розвитку, які в них є, та розуміти, як ми маємо підставити плече допомоги, щоб країна далі рухалася в правильному напрямку", - сказав він.

З тим, наскільки важлива реформа децентралізації погоджується і голова Волицької територіальної громади (Житомирська область), учасник форуму Андрій Шаповалов.

"У нас в населених пунктах не працювала схема "населення-депутат-голова сільради-голова райради". У нас не було зустрічей депутатів з населенням - їх сільський голова взагалі не організовував. Проблема села йшла повз депутатів до голови сільської ради. А зв’язка "голова сільради - голова районної ради" десь втрачалася. Не було ні прямого зв’язку, ні зворотного. Ми, активісти населених пунктів, записувалися на засідання ради - тільки тоді могли якісь рішення просувати або отримати якусь інформацію. А децентралізація дозволила запрацювати цій схемі. І зараз населення і місцева влада в досить тісному контакті", - додав Шаповалов.

Плюсом децентралізації Олена Сидоренко, селищний голова Оржицької ОТГ у Полтавській області, назвала те, що прийшли фінанси на місця з повноваженнями.

"Ти відповідаєш за ті кроки, які зробив, за ті кошти, які ти отримав. Зараз у нас багато планів: завершити ремонт даху на ДНЗ "Дзвіночок", замінити покрівлю на опорній школі Оржицької ЗОШ ім. Франка, придбати шкільні автобуси, адже ми будемо оптимізувати мережу і нам потрібно забезпечити підвезення дітей", - додала вона.