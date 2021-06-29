В "Слузі народу" розповіли, над чим працюватимуть депутати до кінця сесії

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час виступу на погоджувальній раді парламентських фракцій та груп.

Він додав, що "Слуги народу" виступають за максимально швидке та якісне очищення суддівської системи і підвищення якості роботи суддів. А тому фракція підтримує рекомендації і щодо реформи Вищої кваліфкомісії суддів, і щодо Вищої ради правосуддя. "Всі інсинуації, що ми нібито йдемо не тим шляхом, треба відкидати", - підкреслив він.

Зі свого боку, спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що перезавантаження роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів - це одне із важливих для держави питань.

"Цей закон є одним із складових судової реформи", - заявив Дмитро Разумков.

Водночас Корнієнко додав, до завершення нинішньої сесії парламент повинен виконати всю домашню роботу. Він закликав політичних опонентів не блокувати законопроєкти постановами про їхню невідповідність регламентові. Адже як засвідчила практика, така технологія не дає жодного результату.

"Шановні колеги, як ми бачимо, нічого, крім часу, ви таким чином не виграєте. А час все одно працюватиме на нас. Ви робите так, що закон набуде чинності через місяць, але все одно він стане чинним. За цей місяць нічого не відбувається, крім ваших виступів з трибуни. Але я не впевнений, що народ на це вже так сильно реагує", - додав він.

Також очільник партії нагадав, що цього тижня починає працювати ринок землі. А тому попросив міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка прийти до парламенту у п’ятницю на годину запитань до уряду. "Слуга народу" хоче почути від міністра звіт про хід реалізації реформи.

"Важливо, щоб перші місяці після відкриття ринку пройшли в режимі, який надихатиме українців ще більше користуватися своєю можливістю розпоряджатися землею", - заявив Олександр Корнієнко.

Крім пленарного засідання, сьогодні парламент провів і позачергове. Утім, можна очікувати ще декілька зібрань у такому режимі, наголосив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Думаю, що буде не одне позачергове засідання. Можливо, їх буде декілька. Прошу, щоб ви були готові до такого розвитку подій", - сказав Руслан Стефанчук.

Перший віце-спікер звернув увагу голів комітетів та народних депутатів, що вже пройшло пів року, як парламент працює за планом законопроєктних ініціатив на 2021 рік. А тому необхідно проаналізувати ефективність роботи Ради.

"Попрошу вас провести ревізію того, що вдалося і що не вдалося. Потрібно подивитися, як ми за пів року впорались", - пояснив він.

Окремо Стефанчук висловив сподівання, що конституційні вимоги та бачення і надалі залишатимуться стовпами у роботі парламенту як єдиного законодавчого органу держави.