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У "Слузі народу" прогнозують зростання цін на газ через підвищення ренти та падіння видобутку

Автор: Наталія Гурковська

Збільшення ренти на видобуток газу може призвести до скорочення внутрішнього видобутку газу, що, у свою чергу, призведе до зростання цін на ресурс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутата від партії "Слуга народу" Андрія Жупаніна.

"Наразі газ є дефіцитом. І через те, що це дефіцит, а попит на нього зберігається, ціна висока. Якщо ми говоримо про те, що інвестори перестануть вкладати гроші у розробку родовищ та у видобуток більше газу, це може призвести до того, що обсягу газу на ринку стане ще менше. Якщо його стане ще менше, відповідно, його ціна ще більше зросте", - сказав він.

Також він додав, що збільшення ренти на видобуток газу поставить під загрозу діяльність державної компанії "Укргазвидобування", яка є найбільшою газовидобувною компанією в Україні.

Жупанін зазначив, що ціна реалізації газу "Укргазвидобуванням" становить 180-200 доларів/тис. куб. м та у разі збільшення ренти вона повинна буде платити 400-500 доларів ренти за тисячу кубометрів газу.

"Виходить, що "Укргазвидобування" нарощуватиме заборгованість по ренті. Це ставить взагалі фінансову стабільність компанії, так само як і взагалі структури НАК "Нафтогазу", в яку вона входить, під питання. Вони не зможуть отримувати, залучати будь-які кошти, тому що у них буде величезна заборгованість перед державним бюджетом", - наголосив він.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

За словами експертів, рівень податків в Україні може стати найвищим серед усіх країн Європи.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

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