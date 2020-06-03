У "Слузі народу" тривають дискусії про кадрові призначення до Кабміну

У фракції "Слузі народу" тривають дискусії щодо кадрових призначень в уряд. Є суперечності з деяким кандидатам в міністри.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24", передає РБК-Україна.

Він також нагадав, що Верховна рада планує проголосувати за чотири кадрові призначення до Кабінету міністрів у четвер, 4 червня.

"Плани такі є, хоча ситуація непередбачувана. Протиріччя у нас є. По нашому колезі Олександру Ткаченку немає протиріч, фракція проголосувала одноголосно. Щодо інших міністрів ще є дискусії. Але ми зробили сигнальне голосування, бачили, що вистачає голосів. Проте вранці може змінитися ситуація", - заявив Арахамія.

Водночас він не виключає, що спочатку міністрів призначать як виконуючих обов'язки.

"Поки настрій оптимістичний, що всіх проголосуємо. Завжди залишається запасна концепція. Якщо дійсно це потрібно в уряді, то можна призначити виконуючих обов'язки. В цей час побачать в роботі людини, а потім вже голосувати через Раду", - додав Арахамія.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс у Верховну раду подання про призначення нових міністрів.

Так, новим міністром культури має стати колишній генеральний директор телеканалу 1+1, а нині нардеп від "СН" Олександр Ткаченко. Очолити Міністерство екології має Роман Абрамовський.

Також повідомлялося, 1 червня фракція "Слуга народу" обговорила перестановки в Кабінеті міністрів, а нардепи визначилися з кандидатами на посади міністрів культури та екології.