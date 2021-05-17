Два міністри вже написали заяву про звільнення, - Разумков

Два міністри з трьох вже написали заява про звільнення . Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Про це йшлося в ефірі політичного шоу " Свобода слова на ICTV ".

За словами Разумкова, два міністри вже написали заяви про звільнення. Як відомо, три міністри можуть піти у відставку - міністр інфраструктури Владислава Криклій, міністр економіки Ігор Петрашко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Два з них написали заяву за власним бажанням, подання було на Степанова від прем'єр-міністра. Завтра ми в Раді будемо слухати звіт вищевказаних міністрів - і тих, хто написав заяву самостійно, і подання на міністра охорони здоров'я", - говорить Разумков.

Він переконаний у тому, що Максим Степанов відстоюватиме свою позицію під час цього слухання.

"Я впевнений, він буде висловлювати свою позицію, звітувати, що зроблено, що не зроблено", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що немає особливої різниці, сам міністр йде у відставку або його хочуть звільнити, оскільки відповідати за показники в тій чи іншій галузі все одно доведеться всім.