У "Слузі народу" оцінили шанси прийняти закон про олігархів

Прийняття закону про олігархів, який вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський , оцінили в керівництві фракції "Слузі народу". Джерела РБК-Україна в політсилі стверджують, що голосів за проєкт "вистачить із запасом".

Детальніше, що пропонує закон про олігархів, що про цю ініціативу президента думають самі потенційні олігархи і які ризики виникають з правової точки зору – у матеріалі РБК-Україна .

Співрозмовник видання в керівництві фракції СН вважає, що голосів вистачить, причому з запасом – тільки в пропрезидентській політсилі їх може набратися до двох сотень.

Втім, інше джерело серед лідерів монобільшості на питання, чи будуть в залі голоси за "антиолігархічний" законопроєкт, відповів ухильно. "Поки невідомо. З одного боку, закон викличе масу зауважень, правок і у багатьох депутатів немає ніякого бажання це приймати. З іншого боку, публічно виступити проти Антиолігархічного закону - це політично неприйнятно",- сказав співрозмовник РБК-Україна.

"Ми розраховуємо, що ще до закінчення сесії, тобто до середини липня, ми зможемо хоча б проголосувати за нього в першому читанні", – сказала виданню заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.