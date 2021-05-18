У "Слузі народу" пояснили, за що звільняють Криклія

За його словами, претензій до міністра щодо інфраструктурних проєктів у галузі будівництва доріг немає, однак за цю сферу в міністерстві відповідав не Криклій, а Кубраков, якого й хочуть призначити на посаду міністра.

"Все, що стосується "великого будівництва", то це, насправді успішний проєкт. Близько 7-8 тисяч доріг побудовано, велика частина мостових переходів, транспортних розв'язок і т. д. і за це якраз відповідав не стільки Криклій, як Кубраков, який зараз і пропонується на посаду цього міністра (міністра інфраструктури, - ред.)", - зазначив Корнієнко.

Однак багато претензій в уряду виникло до Криклія щодо роботи "Укрзалізниці".

"Тільки ледачий за ці пів року не пройшовся по тих чи інших недоліках в роботі міністерства, які зрозумілі і пасажирам, починаючи з тих, хто їздить поїздами і закінчуючи сторонніми спостерігачами, міжнародними партнерами тощо", - пояснює Корнієнко.

Він додав, що у сфері інфраструктури в Україні є над чим попрацювати, є масштабні проєкти. Це і будівництво аеропортів, і багато чого іншого.