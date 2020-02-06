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У "Слузі народу" пояснили мету проекту про спрощення отримання громадянства

Новини » Політика     06.02.2020 - 10:43
У "Слузі народу" пояснили мету проекту про спрощення отримання громадянства
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Спрощення громадянства допоможе в боротьбі з паспортизацією в ОРДЛО

Законопроект про спрощення отримання українського громадянства допоможе в боротьбі з видачею паспортів на окупованих територіях. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, дана ініціатива була в інавгураційній промові президента Володимира Зеленського.

"Спрощення громадянства - це була інавгураційна промова президента. Це для того, щоб об'єднати. Він сказав, що нас 65 млн етнічних українців по всьому світу. Є дуже велика підтримка проекту з боку української діаспори: з США, Канади, Австралії. У тому числі, це боротьба проти паспортизації в ОРДЛО", - заявив Арахамія.

За його словами, ініціатива спростити отримання українського громадянства не пов'язана з відкриттям ринку землі.

"Це ніяк не пов'язано із землею. Це два різних законопроекти. Вони в різний час надійшли до ВРУ. Я просив би всіх не вестися на маніпуляції", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада розгляне законопроект про громадянство, який розширює коло осіб, які зможуть його отримати. Новий підхід до надання громадянства вважають необхідним для спрощення залучення кращих фахівців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Арахамии, сьогодні Рада буде працювати до вичерпання порядку денного всю ніч.

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