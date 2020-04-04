У "Слуз народу" пояснили необхідність прийняття закону про банки

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив мету прийняття Верховною радою закону про банках. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, і отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ), і закон про банки є поганими рішеннями. Однак, їх потрібно прийняти у зв'язку із загрозою дефолту.

"Звичайно, обидва рішення в загальному погані. Знову просити гроші у МВФ, щоб знову збільшити боргові зобов'язання країни, щоб боротися з коронавірусом. Але якщо економіка сьогодні хвора, припустимо коронавірусом, то МВФ це наш апарат ШВЛ (штучної вентиляції легенів, - ред.)... Давайте говорити правду. Так, це може бути погане рішення, але сьогодні це єдине вірне рішення заради якого треба "прогнутися" і проголосувати цей закон", - заявив Арахамія.

За словами депутата, закон про банківську діяльність стосується не тільки "Приватбанку", а й інших фінустанов, які були визнані неплатоспроможними.

"Справді, є багато питань. Закон загалом про всі банки, що він не про "Приватбанк". І зі 105 банків можна припустити, що всі 105 банкірів або власників банків України були шахраями. Не можна ж припустити, це по теорії ймовірності неприпустимо. Відповідно, були якісь люди, які чесно вели банківську діяльність і якимось чином створились умови при яких вони були змушені стати неплатоспроможними і піти на ліквідацію. Тут причин може бути багато. Далі країна живе в борг і боргова багаж країни збільшувався. Коли він досяг певного піку і наклалися кризові обставини - все почало тріщати по швах. Зараз по суті, ми робимо антикризові заходи", - додав він.

Нагадаємо, 30 березня 2020 Верховна рада України прийняла законопроект про банки (№2571-д) у першому читанні. Закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Вже 2 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що в найближчі тижні Україна підпише угоду про розширене співробітництво з Міжнародним валютним фондом.