В "Слузі народу" не виключають, що Рада буде працювати і на канікулах

Робота третьої поточної сесії Верховної ради завершиться 17 липня. Парламент офіційно йде на канікули, проте в монобільшості наразі обговорюють можливість позачергової роботи влітку.

Про це РБК-Україна повідомила народний депутат від "Слуги народу" Олена Мошенець.

За її словами, у Верховній раді дійсно розглядається можливість скликання позачергових засідань після третьої сесії.

"Але, можливо, це буде вважатись подовженням роботи. Можливо, буде зміна графіку. Але зараз тільки розглядається така можливість", - уточнила Мошенець.

Нардеп пояснила, що причиною необхідності приймати закони влітку є кількість законопроектів, що не були ухвалені через карантин.

"У нашій фракції обговорювалась можливість проведення ще декількох позачергових засідань, щоб розглянути законопроекти, які дійсно необхідно ухвалити зараз. Говорили про те, що не вистачає робочих днів, варто було б зібратись. Поки що мова йшла про тиждень з 20 по 24 липня. 20-го навряд чи. А 21 - точно може, адже це все-таки символічна дата. Якраз рік парламентських виборів. Тому, можливо, ми скличемо позачергове засідання 21-го числа", - розповіла Мошенець.

У свою чергу, заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна пояснила, що законодавча робота парламенту може продовжитись лише за рішенням усіх фракцій. Окрім того, за регламентом необхідно буде скликання окремої позачергової сесії, а не засідання.

"Це має бути рішення усіх фракцій, а не окремих депутатів. У випадку дуже нагальних питань Верховна рада може зібратись на позачергову сесію на вимогу президента або 150 народних депутатів", - повідомила Кравчук.

За її словами, в "Слузі народу" не планують довгих канікул.

"21 липня будемо робити звіт за рік роботи. Окрім того, продовжиться робота над законопроектами в рамках робочих груп", - додала Кравчук.

Нагадаємо, до кінця цього тижня пленарні засідання Ради відбуватимуться щоденно.

Серед іншого, нардепи можуть розглянути законопроект про легалізацію грального бізнесу.

А от президентський проект закону про референдум до сесійної зали винесуть приблизно у середині липня.