У "Слузі народу" не вистачає голосів за законопроект про зміни до регламенту

У фракції "Слуга народу" є понад 200 голосів для прийняття змін регламенту щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосила, що голосів монобільшості може виявитись недостатньо.

"Я не впевнена, що нам вистачить власних голосів. Але, можливо, там частина позафракційних підтримає і ще одна політична група. Я думаю, що в нас точно більше 200 голосів. Але самостійно ми не зможемо прийняти ці зміни (до регламенту - ред.)", - заявила Кравчук

Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляло, що в четвер, 16 квітня, Верховна рада знову збереться для проведення позачергового засідання парламенту. На засіданні планується розглянути п'ять законопроектів.

Крім того, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков вчора підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 16 квітня. Засідання скликане у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.