У "Слузі народу" думають над легалізацією доплати за медпослуги

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайло Радуцький (нардеп від партії "Слуга народу") заявив, що в системі охорони здоров'я можуть дозволити доплачувати за медичні послуги. Про це Радуцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, модель доплати за медпослуги в Україні необхідна, проте ввести її раніше не вдавалося.

"Це потрібна річ. І її популісти не дозволяли впровадити. Ми про це думаємо. Ми вважаємо, що це дасть можливість ті платежі, які нечесні, через які лікар повинен ховати очі, коли йому їх дають, зробити абсолютно офіційними", - заявив нардеп.

При цьому він зазначив, що подібне нововведення навряд чи отримає схвальні відгуки. "Ви ж уявляєте, що почнеться у суспільстві, коли їм скажуть, що треба платити. Всі відразу скажуть, що ніколи ні за що не платили, що все безкоштовно".

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, з 1 квітня 2020 року стартує нова медична програма. Комплексна система медичного обслуговування для українців буде безкоштовною, проте є нюанси, при яких вона може стати платною.