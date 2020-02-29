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У "Слузі народу" кажуть, що врахували всі зауваження до закону про столицю

Новини » Політика     29.02.2020 - 00:32
У "Слузі народу" кажуть, що врахували всі зауваження до закону про столицю
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

За словами Корнієнка, законопроект про столицю обговорювався більше 20 разів на різних майданчиках

У законопроекті "Про столицю" були враховані всі зауваження європейських експертів. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За словами нардепа, законопроект в Києві обговорювався більше 20 разів на різних майданчиках.

"Щодо закону про Київ. Ви знаєте не гірше мене, що він в Києві обговорювався більше 20 разів на різних майданчиках. Дуже багато речей, які у вас викликали питання (у Віталія Кличка, - ред.), викликали питання і у європейських експертів. Вони в цьому законі враховані. Не можна нехтувати цим", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна рада України прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні. Законопроект підтримали 244 нардепа. Документом передбачається відновити районні ради в місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва, при цьому розділити повноваження і розділити посади київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації.

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про столицю буде істотно допрацьований до другого читання. За його словами, документ будуть допрацьовувати, враховуючи всі пропозиції з боку міжнародних організацій та експертів.

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