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У "Слузі народу" допускають зменшення дефіциту в бюджеті-2021

Автор: Ростислав Шаправський

В ході доопрацювання проекту державного бюджету на 2021 рік можуть змінити макропараметри. Зокрема, може бути переглянутий дефіцит держбюджету.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бюджетні гри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

За словами заступника голови бюджетного комітету парламенту Олександра Трухіна ("Слуга народу"), остаточні переговори з Міжнародним валютним фондом та з іншими джерелами макрофінансової допомоги веде уряд і Мінфін.

"Ми залишили пас (щодо перегляду дефіциту і розміру запозичень, - ред.) їм на друге читання. Я думаю, що сума дефіциту буде скорочуватися", - припустив Трухін.

Нардеп не зміг уточнити, наскільки можуть переглянути дефіцит, додавши, що це буде зрозуміло після переговорів із зовнішніми кредиторами.

Нагадаємо, днями бюджетний комітет Верховної ради завершив підготовку проекту держбюджету-2021 до розгляду в першому читанні. Детальніше про те, що змінилося в бюджеті, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, розгляд у першому читанні бюджету на наступний рік планується сьогодні, 5 листопада.

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