В "Слузі народу" анонсували закон про префекти

В Україні планують провести нову адміністративну реформу, яка передбачає введення префектів на місцях. Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу", члена комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, планується, що після проведення реформи райони будуть укрупнені у 100 округів, в яких не буде обраної влади, і буде префект, у віданні якого - 10-15 громад його округу.

На рівні області, за словами депутата, буде працювати виконавчий орган обласної ради, яким будуть передаватися повноваження.

"Ми хочемо перейти до формату executive, щоб був призначений обласною радою, наприклад, голова, який за конкурсом відбирає собі заступників. І вони всі стануть свого роду держслужбовцями", - розповів Корнієнко.

Також, як зазначив депутат, планується прийняти закон про службу в органах місцевого самоврядування, щоб "зняти деякі обмеження, але захистити соціальні гарантії для місцевих чиновників, і менше їх політизувати". В тому числі, наприклад, заборонити депутатам входити в ці виконкоми.

Щодо префектів, за словами депутата, вони будуть призначатися президентом за поданням Кабміну на рівні областей і округів. Функціонально і організаційно вони будуть підпорядковуватися Кабміну.

"Він - держслужбовець, координує роботу центральних органів виконавчої влади на місцях і слідкує за законністю рішень органів місцевого самоврядування", - розповів депутат, зазначивши, що закон про префекти - це буде окремий закон, який зараз доопрацьовується.

"Ми не можемо виписати все про них у Конституцію. Є ціла історія з їх відбором. Хочемо передбачити конкурсну комісію. На постійній основі вводиться кадровий резерв префектів. Коли буде потрібно набрати 120 префектів, ми заберемо їх, наприклад, 200. Таким чином, сформувати кадровий резерв", - повідомив Корнієнко.

Він також уточнив, що префекти будуть кожні три роки проходити ротацію, і, за його словами, через 15 років зможе вирости "клас професійних префектів".

Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляло, що розробляється проект нового адміністративно-територіального устрою України, який буде прийнятий не раніше лютого 2020 року. За словами Олександра Корнієнка, закон не може бути прийнятий поки не будуть внесені зміни до Конституції України.

Також новий адміністративно-територіальний устрій України в рамках децентралізації планують розповсюджувати, в тому числі, на тимчасово непідконтрольні території - Крим і Донбас.

Нагадаємо, раніше в партії "Слуга народу" неодноразово заявляли, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.