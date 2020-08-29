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У "Слузі народу" анонсували кадрові зміни в Кабміні

Автор: Дмитро Левицький

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що восени у Кабінеті міністрів відбудуться кадрові зміни. Однак, в яких саме міністерствах можливі зміни, він говорити відмовився.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Арахамії, кадрові перестановки можуть відбутися у двох-трьох міністерствах.

"Які, казати не буду, а то люди зовсім перестануть працювати", - пояснив він.

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Нардеп зазначив, що зміни очікуються в економічному блоці уряду.

"У нас же люди найбільше якраз незадоволені економічним блоком. Потрібні люди, які не просто мають бачення і програми, а які можуть їх швидко імплементувати в життя", - додав Арахамія.

Нагадаємо, у липні Верховна рада призначила віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу, ним став колишній глава Держкосмосу.

Крім того, наприкінці липня Кабмін призначив 5 заступників міністрів, а також держсекретаря Мінцифри.

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Новини України Слуга народаКабінет Міністрів УкраїниДавид Арахамія