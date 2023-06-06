"Слуга народа" заявила о готовности оказать помощь эвакуированным из Херсонской области

Жители Херсонской области, эвакуируемые из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, могут обратиться за помощью в областные организации партии "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа".

"Партия "Слуга народа" имеет большой опыт приема людей, которые ищут спасения. Поэтому всех, кто в этом нуждается, призываем обращаться за помощью в наши ближайшие к территории затопления ячейки", - сказала Шуляк.

Эвакуированные могут получить необходимую помощь:

Херсонский центр +380735544220

Николаевская ячейка +380735544213

Днепропетровская ячейка +380735544203

Кроме того, глава партии подчеркнула, что за помощью можно обращаться во все ячейки партии и напомнила номера для звонков:

Винницкая область - 0735544201

Волынская область - 0735544202

Днепропетровская область - 0735544203

Донецкая область - 0735544204

Житомирская область - 0735544205

Закарпатская область - 0735544206

Запорожская область - 0735544207

Ивано-Франковская область - 0735544208

Киевская область - 0735544209

Кировоградская область - 0735544210

Луганская область - 0735544211

Львовская область - 0735544212

Николаевская область - 0735544213

Одесская о́бласть - 0735544214

Полтавская область - 0735544215

Ровенская область - 0735544216

Сумская область - 0735544217

Тернопольская область - 0735544218

Харьковская область - 0735544219

Херсонская область - 0735544220

Хмельницкая область - 0735544221

Черкасская область - 0735544222

Черновицкая область - 0735544223

Черниговская область - 0735544224

г. Киев - 0735544225

г. Кривой Рог - 0973640756

Кроме того, Шуляк напомнила, что Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях.

"Украинцы уже принимали сотни тысяч вынужденных переселенцев и оказывали им всю необходимую помощь, поэтому вместе справимся и в этот раз. Держимся вместе. Украина обязательно победит и преодолеет все вызовы, какие бы сложные они ни были", - призвала Шуляк.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате действий врага около 80 населенных пунктов может затопить.

Также в Министерстве обороны предупредили об опасности перемещения мин, установленных россиянами, поскольку их сносит течение.

Более подробно о теракте оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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