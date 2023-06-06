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"Слуга народа" заявила о готовности оказать помощь эвакуированным из Херсонской области

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Вторник 06 июня 2023 15:38
"Слуга народа" заявила о готовности оказать помощь эвакуированным из Херсонской области Фото: "Слуга народа" заявила о готовности оказать помощь эвакуированным из Херсонской области (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Жители Херсонской области, эвакуируемые из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, могут обратиться за помощью в областные организации партии "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа".

"Партия "Слуга народа" имеет большой опыт приема людей, которые ищут спасения. Поэтому всех, кто в этом нуждается, призываем обращаться за помощью в наши ближайшие к территории затопления ячейки", - сказала Шуляк.

Эвакуированные могут получить необходимую помощь:

Херсонский центр +380735544220

Николаевская ячейка +380735544213

Днепропетровская ячейка +380735544203

Кроме того, глава партии подчеркнула, что за помощью можно обращаться во все ячейки партии и напомнила номера для звонков:

  • Винницкая область - 0735544201
  • Волынская область - 0735544202
  • Днепропетровская область - 0735544203
  • Донецкая область - 0735544204
  • Житомирская область - 0735544205
  • Закарпатская область - 0735544206
  • Запорожская область - 0735544207
  • Ивано-Франковская область - 0735544208
  • Киевская область - 0735544209
  • Кировоградская область - 0735544210
  • Луганская область - 0735544211
  • Львовская область - 0735544212
  • Николаевская область - 0735544213
  • Одесская о́бласть - 0735544214
  • Полтавская область - 0735544215
  • Ровенская область - 0735544216
  • Сумская область - 0735544217
  • Тернопольская область - 0735544218
  • Харьковская область - 0735544219
  • Херсонская область - 0735544220
  • Хмельницкая область - 0735544221
  • Черкасская область - 0735544222
  • Черновицкая область - 0735544223
  • Черниговская область - 0735544224
  • г. Киев - 0735544225
  • г. Кривой Рог - 0973640756

Кроме того, Шуляк напомнила, что Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях.

"Украинцы уже принимали сотни тысяч вынужденных переселенцев и оказывали им всю необходимую помощь, поэтому вместе справимся и в этот раз. Держимся вместе. Украина обязательно победит и преодолеет все вызовы, какие бы сложные они ни были", - призвала Шуляк.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате действий врага около 80 населенных пунктов может затопить.

Также в Министерстве обороны предупредили об опасности перемещения мин, установленных россиянами, поскольку их сносит течение.

Более подробно о теракте оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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