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"Слуга народа" отзывает мандаты у депутатов-коллаборантов

Фото: нардеп Александр Качура (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Правящая партия "Слуга народа" приняла решение отозвать мандаты у местных депутатов, которых подозревают в работе на российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Александра Качуры.

"На последнем заседании политического совета партии "Слуга народа" приняли решение о лишении мандатов местных депутатов, в отношении которых есть подозрение в сотрудничестве с врагом", - отметил он.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила депутата горсовета Олешек (Херсонская область) от запрещенной партии "ОПЗЖ", который сотрудничает с оккупантами. В частности он занял должность так называемого "первого заместителя военно-гражданской администрации".

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колаборантСлуга народа