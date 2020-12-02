ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Слуга народу" кличе Шмигаля і Марченка на засіданні фракції. Обговорять бюджет-2021

Автор: Маріанна Присяжнюк

Сьогодні, 2 грудня, відбудеться засідання парламентської фракції "Слуги народу", на ньому обговорять проект державного бюджета-2021. У засіданні візьмуть участь прем'єр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко.

Популярні новини

Про це у Telegram повідомив народний депутат від СН Олександр Качура.

"На засідання фракції сьогодні має приїхати прем'єр і міністр фінансів для обговорення питання державного бюджету на 2021 рік", - повідомив Качура.

РБК-Україна в Кабінеті міністрів підтвердили, що Шмигаль планує приїхати на сьогоднішнє засідання фракції СН, яке буде присвячено винесенню бюджету-2021 на голосування у другому читанні.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що державний бюджет на 2021 рік зможуть прийняти в кінці наступного тижня. Для цього депутатам потрібно буде зібратися на позачергове засідання.

РБК-Україна раніше розписало основні показники бюджету на наступний рік. Прожитковий мінімум з 1 січня збільшать до 2 189 гривень, з 1 липня до 2 294 гривні, з 1 грудня - 2 393 гривні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Слуга народаДенис Шмигальбюджет 2021