"Слуга народу" на засіданні фракції визначиться з новим головою правоохоронного комітету Ради
"Слуга народу" проведе засідання фракції 20 вересня. На цьому засіданні визначаться з новим головою правоохоронного комітету Ради.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Іонушаса хочуть обрати новим головою комітету, замість Дениса Монастирського, який очолив Міністерство внутрішніх справ.
"Ми проведемо засідання фракції. У понеділок, 20 вересня. Є рішення, що Сергій Іонушас буде обраний на пленарному тижні у вересні головою правоохоронного комітету", - повідомила вона.
Що відомо про Іонушаса
Зараз виконує обо'язки заступника голови Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності.
Народився 18 жовтня 1979 року в Санкт-Петербурзі. Здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого.
Також навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка за програмою "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони" за спеціальністю "Європейське право".
Працював на керівних посадах у декількох юридичних фірмах.