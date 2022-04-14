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Слуга народу виступила проти покарання чоловіків, які не повернулися в Україну під час війни

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Фракція "Слуга народу" виступила проти введення покарання для чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни. Парламентарі впевнені, що ця норма повинна бути застосована лише для чиновників та депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника фракції Давида Арахамію.

"Фракція політичної партії "Слуга народу" не буде підтримувати ухвалення законодавчої норми про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану", - зазначив політик.

Він додав, що законопроект №7265 є шкідливим і небезпечним як для оборони України, так і для відбудови її у майбутньому. За його словами, велика кількість українців залишилися закордоном, працюють та пересилають гроші на підтримку країни.

Проте Арахамія підкреслив, що подібну норму потрібно запровадити для посадовців та депутатів, які втекли з країни.

"Пропонована норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді треба досягнути: покарати декілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. Будемо шукати інших способів покарання цих осіб", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проект закону, який зобов'язує чоловіків повертатися в Україну, в іншому випадку їм загрожує тюремне ув'язнення на строк від 5 до 10 років.

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