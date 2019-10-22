"Слуга народу" зустрінеться з членами фінкомітету до поліграфа

Керівництво фракції партії "Слуга народу" у Верховній раді проведе зустріч з членами фінансового комітету до можливої перевірки на поліграфі. Про це у Facebook повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, керівництво фракції зустрінеться з депутатами від "Слуги народу", які входять до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"... щоб кожен з них зміг озвучити свою позицію. Це першочерговий крок. Остаточне рішення по використанню поліграфа буде прийнято після консультацій з психологами і криміналістами. Ми маємо розуміти, чи можливо коректне використання такого обладнання в цій ситуації", - зазначила вона.

Також Кравчук зазначила, що щодо скандалу з нардепом В'ячеславом Медяником, який в листуванні вказував про необхідність "вирішити питання" із заступником глави ГПУ Віктором Тріпак, то цим випадком має займатися ГПУ. Вона також підкреслила, що ГПУ проведе відповідну перевірку.

Відзначимо, раніше стало відомо, що керівництво Офісу президента і керівництво "Слуги народу" вимагали, щоб їх депутати з фінансового комітету і автори кількох законопроектів пройшли поліграф. Скандал розгорівся після того, як нардепи СН на комітеті відмовилися підтримати законопроект №2047-д про скасування корупційних схем.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Групи впливу: як" Слуга народу "намагається зберегти монокоаліцію" писало, що в цій фракції налічується до 30 депутатів, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

