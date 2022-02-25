"Слуга народу" дорікнула Заходу за брак рішучих дій

"На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли би змусити Росію зупинитись. Захід може це зробити. Закрити небо – у них є така сила. Відключити Росію від SWIFTу. Ввести нафтове ембарго проти Росії і зупинити російський експорт. Але Захід цього не робить", – заявила Шуляк.

За її словами, запроваджених напередодні санкцій замало. Наразі Україна змушена захищатися від агресії наодинці.

Шуляк також констатувала провал планів Росії через злагоджену роботу Збройних сил. Саме цією обставиною вона пояснює жорстокість російських військових щодо цивільної інфраструктури та мирного населення.

"Ми це Росії не пробачимо. Але для всіх очевидно – треба негайно закінчувати війну. Тому президент серед усього іншого пропонує і переговори", – резюмувала Шуляк.