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"Слуга народу" після наради в Трускавці представить кадрові зміни в Кабміні,- Арахамія

Автор: Сергій Пишкін

За словами голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, кадрові зміни в Кабінеті міністрів відбудуться на початку жовтня. Після наради партія представить кандидатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Давида Арахамії в ефірі "Україна24".

Під час засідання в Трускавці, народні депутати "Слуги народу" порушать питання кадрових змін в Кабінеті міністрів. Вже після приїзду - імена кандидатів будуть розкриті.

"Кадрові зміни стоять (на порядку денному - ред.). Я їх анонсував в кінці вересня, але трохи ми затримуємося. Це, умовно, буде перша декада жовтня. Ми в Трускавці ці питання обговорювати будемо. Я думаю, по приїзду вже будуть анонсовані кандидати і вже зберігати це в секреті не буде сенсу”, - заявив Арахамія.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що члени "Слуги народу" проведуть засідання в Трускавці, аби порушити питання кадрових змін в Кабміні.

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