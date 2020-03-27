"Слуга народу" збереться на засідання сьогодні ввечері

Засідання фракції заплановане на 19:00
Засідання фракції "Слуга народу" планується сьогодні, 27 березня, на 19:00. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції.
У засіданні візьмуть участь глава держави Володимир Зеленський та глава уряду Денис Шмигаль.
"На засіданні буде присутній і президент, і прем'єр-міністр", - підтвердило джерело.
Так, за словами співрозмовника, президент обговорюватиме з прем'єром та депутатами порядок денний позачергового засідання. Зокрема, обговорюватимуть секвестр державного бюджету.
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