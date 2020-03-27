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"Слуга народу" збереться на засідання сьогодні ввечері

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 17:26
"Слуга народу" збереться на засідання сьогодні ввечері
Фото: "Слуга народу" (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання фракції заплановане на 19:00

Засідання фракції "Слуга народу" планується сьогодні, 27 березня, на 19:00. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції.

У засіданні візьмуть участь глава держави Володимир Зеленський та глава уряду Денис Шмигаль.

"На засіданні буде присутній і президент, і прем'єр-міністр", - підтвердило джерело.

Так, за словами співрозмовника, президент обговорюватиме з прем'єром та депутатами порядок денний позачергового засідання. Зокрема, обговорюватимуть секвестр державного бюджету.

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