"Слуга народу" пропонує перестановки у Кабміні: список кандидатів

На сьогоднішньому засіданні фракція "Слуга народу" обговорювала питання перестановки в Кабінеті міністрів. Зокрема, нардепи визначилися з кандидатами на посади міністрів культури та екології.

Про це розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

Так, на засіданні визначилися з посадою міністра культури - її отримає колишній керівник холдингу "1+1" та народний депутат Олександр Ткаченко. Посаду голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, яку зараз обіймає Ткаченко, отримає нардеп Микита Потураєв.

Також фракція обрала кандидата на посаду керівника новоствореного Міністерства екології - це Романа Абрамовський. Його кандидатуру підтримали мажоритарники та голови комітетів. Він був заступником міністра енергетики та захисту довкілля України.

Крім того, відбудеться заміна віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції. Посаду Вадима Пристайка, якого планують призначити послом в Британії, займе Ольга Стефанишина. Вона раніше була директором урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Останнє призначення, яке розглядали на засіданні фракції, стосувалося вакантної посади у Конституційному суді від Ради. Фракція підтримала кандидатуру Віктора Кичуна. Він доцент кафедри конституційного права України Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

Кравчук зазначила, що голосування у парламенті за призначення всіх кандидатів відбудеться у другій половині цього тижня.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ірина Верещук розповіла РБК-Україна, що віце-прем'єр з євроінтеграції Пристайко відправиться у Лондон, де обійматиме посаду українського посла.