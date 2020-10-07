"Слуга народу" подала в суд на міськвиборчком Миколаєва через реєстрацію ОПЗЖ, - Ільюк

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" у Миколаєві Артем Іллюк заявив, що партія "Слуга народу" подала в суд на Миколаївську міську виборчу комісію через реєстрацію списку кандидатів у депутати від ОПЗЖ.

Про це Ільюк написав на своїй сторінці в Facebook.

Він упевнений, що такі дії "Слуги народу" - це спланована кампанія по недопуску на вибори їх головного опонента.

"Партія влади подала в суд на виборчком Миколаєва через реєстрацію кандидатів в депутати від "Опозиційної платформи - За життя". Я в черговий раз звертаю увагу - це цілеспрямована політика боротьби з головним опонентом "слуг" на місцевих виборах. Це не просто моя думка, це факт. Вони вже скасували вибори у громадах Донбасу, де ОПЗЖ користується беззаперечною підтримкою жителів. Тепер перемикнутися на Миколаїв", - повідомив політик.

На його думку, "Слуги народу" бояться втратити владу в Миколаєві, програвши вибори ОПЗЖ, яка останнім часом лідирує в гонці електоральних симпатій.

"Вони вчепилися у владу і бояться її втрачати в конкурентній боротьбі. Тому плюють на закон, на чесні вибори й на виборців. До дня виборів 18 днів. Але наша міська команда ОПЗЖ ще не початку повноцінної участі в передвиборній гонці. Ми відбиваємося в судах і воюємо в міськвиборчкомі за головне демократичне право обирати і бути обраними. Можливо, вони думають, що таким чином зможуть нас зламати. Що ми опустимо руки і здамося. Але ми будемо боротися до кінця, оскільки за нами стоять десятки тисяч людей", - повідомив Ільюк.

Нагадаємо, 23 вересня Миколаївська партійна організація "Опозиційна платформа - За життя" висунула Артема Ільюка кандидатом в мери Миколаєва.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.