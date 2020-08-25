"Слуга народу" перенесла дату з'їзду: що на порядку денному

Партія "Слуга народу" перенесла дату з'їзду з 29 серпня на неділю, 30 серпня. З'їзд розпочнеться о 12:00.

Про це повідомляє прес-служба партії у своєму Telegram.

"У неділю, 30 серпня, о 12:00 відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Місце проведення заходу - КВЦ "Парковий" (вул. Паркова, 16А), на даху будівлі. Реєстрація учасників розпочнеться о 10:30", - вказано у повідомленні.

Програма з'їзду включає:

виступ президента України Володимира Зеленського;

виступ голови політичної партії СН Олександра Корнієнка;

ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року;

презентація відповідної програми партії;

представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів;

представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції СН у Верховній раді Євгенія Кравчук зазначала, що партія "Слуга народу" проведе з'їзд 29 серпня.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Кравчук заявляла, що з'їзд партії "Слуга народу" запланований орієнтовно на 21 серпня.

Так, в інтерв'ю РБК-Україна соціолог Андрій Биченко оцінив перспективи СН на місцевих виборах: на його думку, партії не вдасться повторити торішній парламентський бліцкриг.