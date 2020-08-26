ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Слуга народу" знову перенесла дату з'їзду

Київ, Середа 26 серпня 2020 12:07
"Слуга народу" знову перенесла дату з'їзду
Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Політична партія "Слуга народу" знову перенесла дату свого з'їзду. Він відбудеться у понеділок, 31 серпня.

Про це повідомляє прес-служба СН.

"Увага! З'їзд політичної партії "Слуга Народу" перенесено. У понеділок, 31 серпня, о 14:30 відбудеться з'їзд партії "Слуга Народу", - вказано у повідомленні.

При цьому місце проведення та порядок денний з'їзду не змінилися.

Програма з'їзду включає ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року; презентацію відповідної програми партії; представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів та представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

Реєстрація учасників розпочнеться о 13:00.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що партія "Слуга народу" перенесла дату з'їзду з 29 серпня на неділю, 30 серпня.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник глави фракції СН у Верховній раді Євгенія Кравчук зазначала, що партія "Слуга народу" проведе з'їзд 29 серпня.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Кравчук заявляла, що з'їзд партії "Слуга народу" запланований орієнтовно на 21 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Слуга народасъезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся