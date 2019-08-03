"Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів ВР

Четвертий номер виборчого списку політичної партії "Слуга народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції партії у Верховній раді, майбутні кандидати від партії визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Арахамія пропонується на главу фракції", - повідомили в прес-службі "Слуги народу".

Крім того, у фракції будуть також 15 заступників голови. У партії вже визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.

зокрема, на голову комітету у закордонних справах буде запропоновано Богдан Яременко, а на голову комітету з європейської інтеграції - Марія Мезенцева. Опозиції планують віддати комітет з прав людини, який пропонується зробити "у більш розширеному форматі", і свободи слова.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" може обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова.