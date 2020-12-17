"Слуга народу" про оновлення в Кабміні: формуємо команду незалежних професіоналів

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Верховна рада посилила команду Кабінету міністрів, призначивши Романа Лещенка міністром аграрної політики, а Сергія Шкарлета - міністром освіти і науки. Завдяки чому в новий рік країна заходить з укомплектованим урядом, а самі відомства можуть повноцінно працювати.

Про це заявили в партії "Слуга народу", повідомляє прес-служба.

"В уряді ми формуємо повноцінну команду з професіоналів і технократів, котрі не залежать від олігархії. Легенди про те, що порядні люди не хочуть йти в нашу команду - всього лише міф. І сьогоднішні призначення його спростовують", - сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

До призначення очільником Міністерства агрополітики Роман Лещенко був Уповноваженим президента України з земельних питань, займався земельною реформою. Відстояв збереження державної підтримки аграріїв у 2020 році на рівні 4 млрд грн. У червні цьогоріч Лещенко став головою Держгеокадастру.

"Роман Лещенко - людина, справді віддана аграрній справі. Завдяки ньому вдалося знайти компроміс з аграріями в процесі ухвалення історичної земельної реформи. Більше того, він очолив і фактично заново створив Держгеокадастр, провів там аудит державних земель і наочно довів усім, скільки земель прихильники мораторію на її продаж вкрали за роки дії цього мораторію", - пояснив Корнієнко.

Він також зазначив, що окреме міністерство аграрної політики та його фаховий очільник потрібні для більш якісного впровадження земельної реформи.

Сам Лещенко під час виступу в парламенті назвав відновлення Міністерства агарної політики та продовольства відновленням історичної справедливості. Він вважає, що аграрний сектор повинен мати стратегію розвитку на найближчі 10 років. А сировинний тип аграрного виробництва - це не те, на що розраховує Україна.

Одним із головних завдань аграрної політики Лещенко вважає чітке наведення ладу в земельних правовідносинах. Держгеокадастр буде оптимізований на 60% у січні наступного року. Це зекономить бюджету більш як пів мільярда гривень, анонсував він.

"Нарешті потрібно відповісти на ключове питання для України: де поділися 5 млн га земель, які були на балансі держави, про які говорили в.о. міністра у 2018, 2019 та 2020 роках, які стверджували, що Україна має одні з найбільших запасів земель у державній власності", - наголосив новобраний міністр.

Свого очільника отримало і Міністерство освіти і науки. Щодо кандидатури Сергія Шкарлета в залі точилися суперечки, однак це не завадило депутатам проголосувати за його призначення.

Зокрема, Шкарлету закидають роботу за часів різних президентів та отримання від них нагород. Корнієнко нагадав, що Шкарлет працював не лише за Януковича, а й за каденції Порошенка. А закидати йому лояльність до людей, від яких він колись отримав нагороди - дивно, вважає очільник "Слуг".

Рішення про призначення Шкарлета - перш за все, не політичне. А необхідне для нормальної роботи української освіти та науки. Адже без повноправного керівника робота МОН гальмувалася, наголошує Корнієнко.

"За оновленим законодавством, тимчасово виконуючий обов'язки міністра позбавлений більшості повноважень. Це заважало повноцінній роботі Міністерства освіти та науки. Так не могло продовжуватись надалі, бо ми ризикували б зірвати роботу цілого відомства, ще й напередодні нового бюджетного року", - розповів очільник "Слуг народу".

Сам Шкарлет під час виступу в парламенті сказав, що серед пріоритетів його роботи буде інклюзивність, діджиталізація, доступність і якість дошкільної освіти.

Він нагадав, що за час його роботи на посаді було сформовано понад 12 тисяч нових місць в дитсадочках. Також відбувається активний розвиток проєкту "Нова українська школа".

"Ми затвердили базовий компонент - 5-9 клас, і на сьогодні рухаємося в тому напрямку, щоб створити в обов’язковому порядку ті речі, які дають можливість формувати концепцію робочих навчальних програм в кожному з напрямків освіти", - заявив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, до приходу в МОН він був ректором Чернігівського державного технологічного університету. Виконувачем обовʼязків міністра освіти Шкарлет став 25 червня цьогоріч рішенням Кабінету міністрів.