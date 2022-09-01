"Cлуга народу" братиме участь у відновленні постраждалих регіонів

"Робота буде спрямована на забезпечення відкритого, прозорого, швидкого та ефективного процесу відбудови на всіх етапах. Це аналіз потреб і обсягів відбудови, взаємодія з донорами з країн-союзників, планування відбудови з урахуванням вимог безпеки та принципу "будувати краще, ніж було". Також це контроль за використанням коштів та забезпечення балансу між темпами і якістю будівництва", - пояснила голова партії Олена Шуляк.

За її словами, обласні партійні організації активно залучатимуть до цього процесу місцеві військові адміністрації, місцеву владу закордонних партнерів і донорів, громадські організації.

"Організації громадянського суспільства забезпечать фахову громадську експертизу будівництва та контроль над використанням коштів держбюджету та донорів", - запевнила вона.

Також обласні організації партії разом із місцевими військовими адміністраціями та народними депутатами сприятимуть контактам місцевої влади у постраждалих регіонах з місцевою владою в країнах-союзниках, які висловили наміри брати участь у відбудові.